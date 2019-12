Ik ga op vakantie en neem mee..

Stelling: Ik heb altijd mijn zorgpas (EHIC) bij mij op vakantie Ja Nee stem!

Ga je op vakantie binnen de Europese Unie of naar Australië, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Macedonië of Zwitserland? Neem dan een European Health Insurance Card (EHIC) mee. Deze zorgpas geeft recht op noodzakelijke medische hulp in het buitenland.Het grote voordeel van de kaart is dat je de kosten niet zelf hoeft voor te schieten. De kaart is persoonsgebonden en dient daarom voor elk gezinslid apart te worden aangevraagd.Heb jij je Europese zorgpas altijd bij je als je op reis gaat? Stem op de poll hieronder.