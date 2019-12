Voordeelverpakkingen echt zo voordelig?

22% duurder

Je hebt ze vast weleens gezien in de winkel: voordeelverpakkingen. Producten die verkrijgbaar zijn in grotere hoeveelheden, zoals pindakaas, rijst maar ook bijvoorbeeld luiers. Alhoewel je vaak ook echt goedkoper uit bent met dit soort verpakkingen, blijkt dat jammer genoeg niet altijd zo te zijn. In sommige gevallen betaal je zelfs meer! Door te kijken naar de eenheidsprijs van beide producten zou je erachter kunnen komen of je nou echt een goede deal te pakken hebt of juist niet. Ondanks dat supermarkten verplicht zijn om deze prijzen aan te duiden, gebeurt dit niet altijd. Wij spreken ze hierop aan.Heb jij weleens een product gezien waarbij de eenheidsprijs niet werd aangegeven, of een voordeelverpakking die helemaal niet zo voordelig bleek? Meld het product en de betreffende winkel hier!Onlangs namen we een aantal producten onder de loep. Wist jij al dat een voordeelverpakking Lay's Bolognese chips bij Dirk maar liefst ruimis dan een normale verpakking? Bekijk hier de andere producten die we onder de loep namen, en onze tips voor bij het winkelen.